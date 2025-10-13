Ticket-Rekord bei Maria Theresia – Das Musical in Wien

Die neueste Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, erzählt die faszinierende Geschichte einer der einflussreichsten Monarchinnen des 18. Jahrhunderts – ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel.

Rekord-Vorverkauf von 100.000 Tickets

Die Weltpremiere sorgte aber nicht nur auf der Bühne für Aufmerksamkeit – auch der Vorverkauf verzeichnet eine neue Bestmarke. Pünktlich zur Premiere wurde ein neuer Ticket Rekord in der Geschichte der VBW aufgestellt. Mittlerweile wurden bereits fast 100.000 Karten verkauft. Das neue Musical schließt damit nahtlos an den Erfolg der letzten VBW-Eigenproduktion ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL an und reiht sich unter die meistverkauften VBW-Musicals ein. Barbara Novak, MA, Amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales sagt dazu: „Der große Erfolg von MARIA THERESIA – DAS MUSICAL ist ein starkes Zeichen dafür, wie sehr Wien als Kulturmetropole geschätzt wird – von unserer Bevölkerung ebenso wie international. Die Vereinigten Bühnen Wien leisten mit dieser Eigenproduktion nicht nur einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Vielfalt unserer Stadt, sondern schaffen auch Arbeitsplätze und stärken den Tourismus nachhaltig. Wien ist stolz darauf, nicht nur Bühne für große Kunst zu sein, sondern auch als Produzent hochwertiger Musicals weltweit Anerkennung zu finden. Als Wirtschaftsstadträtin erfüllt es mich mit Freude zu sehen, wie unsere Stadt durch solche Projekte lebendig, kreativ und international sichtbar bleibt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 16:03 Uhr aktualisiert