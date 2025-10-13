Rapidlauf in Hütteldorf: Über 1.600 Laufbegeisterte nahmen teil

Nach zwei Jahren Pause und einer komplett neuen Konzipierung kehrte der Rapidlauf, der 2012 auf Initiative von Präsidiumsmitglied Stefan Kjaer ins Leben gerufen und seither beim Ernst-Happel-Stadion durchgeführt wurde, endlich zurück. Zum ersten Mal schnürten sich dabei über 1.600 Rapid-Fans in der grün-weißen Heimat Hütteldorf ihre Laufschuhe und sorgten für eine ganz besondere Veranstaltung.

Zahlreiche Kinder waren mit dabei

Bereits ab 9 Uhr waren zahlreiche laufbegeisterte Kinder bei den verschiedenen Kinderläufen im und um das Allianz Stadion mit dabei und hatten sichtlich Spaß, Teil dieser Premiere zu sein. Beim Zieleinlauf wurde nicht nur über großartige Zeiten gejubelt, sondern erhielten alle Rapidler prompt auch eine exklusive Erinnerungsmedaille. Durch die Unterstützung der Bezirksvorstehung des 14. Bezirks in Person von Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner war es auch möglich, erstmals einen fünf Kilometer langen Lauf durch Hütteldorf zu veranstalten. Dies nützten auch enorm viele Rapid-Fans, darunter die meisten mit dem passenden Rapidlauf-Shirt, um pünktlich um 10.55 Uhr vom Gerhard-Hanappi-Platz aus zu starten und nicht nur ein doch spezielles Flair beim Lauf durch die grün-weiße Heimat, sondern auch die außergewöhnliche Schlussrunde am Spielfeldrand im Allianz Stadion zu genießen.

Historische Rapidlauf-Premiere

Im Teilnehmerfeld vertreten waren unter anderem auch die komplette SK Rapid Geschäftsführung mit Steffen Hofmann, Daniela Bauer und Markus Katzer sowie zahlreiche Spieler verschiedenster Teams. Louis Schaub lief zudem gemeinsam mit seinem Sohn bei einem der Kinderläufe mit und sorgte dabei auch für zusätzliche Motivation bei den jüngsten Rapid-Fans. Auch Ex-Rapid-Tormann Richard Strebinger ließ sich den Rapidlauf mit seiner Familie nicht entgehen.

10-jährige Rapidlerin gewinnt Hauptlauf

Als erster „Rapidlauf in Hütteldorf“-Sieger kürte sich schließlich Andreas Rauscher mit einer Fabelzeit von 16:28 Minuten, die schnellste Frau war die erst 10-jährige Magdalena Grünwald mit 22:31 Minuten. Präsident Alexander Wrabetz führte anschließend, u.a. gemeinsam mit den Präsidiumsmitgliedern Stefan Kjaer und Stefan Singer, die wertschätzende Siegerehrung durch. Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid, zeigt sich begeistert: „Das war wirklich ein unglaublich leiwander, erster Rapidlauf in Hütteldorf. Ich bin seit dem ersten Lauf vor 13 Jahren immer mit dabei gewesen, aber die Atmosphäre und Stimmung hier in Hütteldorf ist doch etwas ganz anderes und hat diesen Lauf zu einer einzigartigen Veranstaltung gemacht. Die glücklichen Gesichter von so vielen grün-weißen Kindern, aber auch unzähligen Erwachsenen zu sehen, war ein besonderes Gefühl und erneut ein Zeichen dafür, dass die Rapid-Familie auch abseits von Spieltagen gerne zusammenkommt. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich bei allen Läuferinnen und Läufern für ihre Teilnahme bedanken, gleichzeitig aber auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Partnern und Anrainern, die diese großartige Veranstaltung möglich gemacht haben.“ Ein besonderer Dank gilt vor allem den wichtigen Partnern dieser Veranstaltung, u.a. Wien Ticket, Raiffeisen Wien Meine Stadtbank, Herbalife, Kerschbaumer Trophies, Time Now Sports uvm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 17:13 Uhr aktualisiert