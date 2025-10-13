Wien präsentiert Strategie zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft
In den letzten Monaten wurde in vielen Bereichen und Abteilungen der Stadt intensiv an einer Strategie gearbeitet, die Wiens Weg in eine Zukunft mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch und Verschwendung weisen soll. Im Auftrag der Stadtregierung wurde eine gemeinsame Vision für den Umgang mit Ressourcen innerhalb der Stadt entwickelt: Die Strategie „Zirkuläres Wien – eine runde Sache. Der Wiener Weg der Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft“ wurde heute von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, NEOS-Gemeinderat Stefan Gara, Thomas Eberhard von der Bereichsleitung für Klimaangelegenheiten und Bernadette Luger von der Baudirektion präsentiert.
Ressourcenschonung im Mittelpunkt
Im Regierungsprogramm ist die Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Schwerpunkt in der Fortschreibung des Wiener Klimafahrplans: Ziel ist die Integration der Kreislaufwirtschaft in allen Bereichen der Stadt – als Querschnittsthema mit Klimaschutz und Klimaanpassung.Im Mittelpunkt der nun vorliegenden Strategie zur Kreislaufwirtschaft steht das Thema Ressourcenschonung – also der achtsame Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Fünf Prinzipien der Wiener Kreislaufwirtschaft sollen dazu beitragen.
Die fünf Prinzipien der Wiener Kreislaufwirtschaft
- Wien ist gerecht: Im Sinne der globalen Klimagerechtigkeit leistet Wien seinen Beitrag zur gerechten Verteilung der begrenzten Ressourcen: Dafür senkt Wien seinen konsumbasierten Material- und Treibhausgasfußabdruck und agiert innerhalb der planetaren und sozial verträglichen Grenzen.
- Wien wirtschaftet nachhaltig: Wien stärkt regionale und lokale Strukturen und macht so die Stadt unabhängiger von globalen Lieferketten. Wiederverwendung sorgt für neue Formen der Arbeit und eine Renaissance des Handwerks. Der Einsatz innovativer Technologien unterstützt effizientes Recycling. Die Stadt Wien nützt ihre starke Position auf dem Markt und setzt mit zirkulären Kriterien wichtige Impulse.
- Wien gibt Struktur und Sicherheit: Der gut geregelte Übergang zur Kreislaufwirtschaft braucht klare Vorgaben und Planungs- und Rechtssicherheit. Die Stadt Wien etabliert in ihrem Bereich praxistaugliche Vorgaben für Planung, Beschaffung und Umsetzung. Wien entwickelt bestehende Werkzeuge weiter, etabliert neue Anwendungen und stellt diese niederschwellig zur Verfügung.
- Wien kooperiert: Ressourcenschonung braucht viele Hände und Köpfe. Kreislaufwirtschaft ist keine isolierte Fachdisziplin. Ihre Entwicklung, Erprobung und Umsetzung erfordern eine umfassende, sektorenübergreifende Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und in der Metropolregion Wien.
- Wien stellt die Menschen in den Mittelpunkt: Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft fördern gesellschaftliche Teilhabe, erleichtern den Zugang zu nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen, machen sie alltagstauglich, leistbar und barrierefrei. Neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und Teilens entstehen.