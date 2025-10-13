Wien präsentiert Strategie zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft

Im Auftrag der Stadtregierung wurde eine gemeinsame Vision für den Umgang mit Ressourcen innerhalb der Stadt entwickelt: Die Strategie „Zirkuläres Wien - eine runde Sache.

In den letzten Monaten wurde in vielen Bereichen und Abteilungen der Stadt intensiv an einer Strategie gearbeitet, die Wiens Weg in eine Zukunft mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch und Verschwendung weisen soll. Im Auftrag der Stadtregierung wurde eine gemeinsame Vision für den Umgang mit Ressourcen innerhalb der Stadt entwickelt: Die Strategie „Zirkuläres Wien – eine runde Sache. Der Wiener Weg der Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft“ wurde heute von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, NEOS-Gemeinderat Stefan Gara, Thomas Eberhard von der Bereichsleitung für Klimaangelegenheiten und Bernadette Luger von der Baudirektion präsentiert.

Ressourcenschonung im Mittelpunkt

Im Regierungsprogramm ist die Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Schwerpunkt in der Fortschreibung des Wiener Klimafahrplans: Ziel ist die Integration der Kreislaufwirtschaft in allen Bereichen der Stadt – als Querschnittsthema mit Klimaschutz und Klimaanpassung.Im Mittelpunkt der nun vorliegenden Strategie zur Kreislaufwirtschaft steht das Thema Ressourcenschonung – also der achtsame Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Fünf Prinzipien der Wiener Kreislaufwirtschaft sollen dazu beitragen.