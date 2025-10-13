So wird das Wetter am Dienstag in Wien

Ein freundlicher Start in den Tag, doch am Nachmittag trübt sich der Himmel wieder ein – das Wetter zeigt sich wechselhaft, bleibt aber mild.

Der Tag beginnt häufig freundlich, die Sonne scheint oft durch hohe Wolken. Doch bereits ab Mittag ziehen allmählich ausgedehnte Wolkenfelder über die Stadt und sorgen für einen bedeckteren Himmel. Der Wind weht schwach aus West bis Nord, sodass kaum spürbare Böen zu erwarten sind. Mit Tageshöchsttemperaturen um 15 Grad bleibt es mild.