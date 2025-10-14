Aus 0 wurden 69.000 Euro: Pensionsstart wird zur Achterbahn der Gefühle

Nachdem sie ihrem Arbeitgeber ihre Pensionierung gemeldet hatte, sollte die Abfertigung einer Niederösterreicherin, die ihr noch zustand, in Raten bezahlt werden. Doch die Erste fehlte.

Der Start in die Pension wurde für eine Niederösterreicherin zur Achterbahn der Gefühle.

Es hätte ein schöner Geldregen zum Start in die Pension für eine Niederösterreicherin werden können und sollen. Ihre Abfertigung stand nämlich zur Auszahlung, weil diese so hoch war, sollte sie in Raten abbezahlt werden. Als sie die Endabrechnung bekam, fehlten aber plötzlich 11.500 Euro – genau jener Betrag, der die erste Rate sein sollte, wie die Arbeiterkammer (AK) nun berichtet.

Nach Fehler wird gesamte Abfertigung auf einmal bezahlt

Die Frau wandte sich direkt auch an die zuständige AK-Bezirksstelle, wo man beim Dienstgeber nachhakte. Dann ging alles ganz schnell: Erst entschuldigte sich die Steuerberatungskanzlei für den Fehler, wenig später kam das Geld auch schon – und zwar nicht in Raten. Die gesamte Abfertigung in beträchtlicher Höhe von 69.000 Euro brutto wurde auf einen Schlag überwiesen. Andreas Riedl, Bezirksstellenleiter der AK Horn, rät daher: „Lass jede Abrechnung kontrollieren und mögliche Differenzen von der AK überprüfen. Wir kämpfen dafür, dass unsere Mitglieder zu ihrem Recht kommen.“