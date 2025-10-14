WienMobil Hüpfer in Liesing vor dem Aus

Nach rund dreieinhalb Jahren läuft der WienMobil Hüpfer im 23. Bezirk mit Ende Oktober 2025 aus. Laut der WKO habe die Evaluierung gezeigt, dass der Zusatznutzen des On-Demand-Angebots in Liesing nicht ausreichend sei, heißt es dort seitens der Wiener Linien. Als Hauptgrund wird genannt, dass sich die öffentlichen Verbindungen in Liesing in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hätten.

Worte aus dem Bezirk

In einer Aussendung der Wirtschaftskammer Wien bedauerte Bezirksobmann für den 13. Bezirk Matthias Schiffer das Ende des Projekts. Auch wenn die Aussagen der Wiener Linien nachvollziehbar seien, wäre es wichtig, die teilweise noch schwachen Querverbindungen in Liesing auszubauen, so Schiffer. Anders sieht es in der Donaustadt aus: Dort gehe das Pilotprojekt in die nächste Phase und werde weiter ausgebaut und intensiviert.