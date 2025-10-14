Corona-Säule am Stephansplatz? Das fordert ein Wiener Künstler

Mitten in Wien soll eine Corona-Gedenksäule entstehen – wenn es nach Künstler Zino Weinstein geht. Seine tiefblaue Skulptur soll an die Pandemie, das gemeinsame Überleben und den Zusammenhalt erinnern.

Der Wiener Künstler Zino Weinstein fordert die Errichtung einer Corona-Gedenksäule am Stephansplatz. Mit seinem Projekt „Volksbegehren des Geistes“ will er laut eigenen Angaben „ein Symbol des Überlebens, der Trauer und der Dankbarkeit“ schaffen. Die geplante Skulptur soll als Pendant zur barocken Pestsäule verstanden werden: Kein Zeichen des Sieges, sondern der Erinnerung. Weinsteins Entwurf zeigt eine biomorphe, tiefblaue Säule aus lapis-lazuli-ähnlichem Material. Das Blau stehe für Atem, Luft und Stille. Mit der Aktion möchte der Künstler eine gesellschaftliche Debatte über das Erinnern und Verarbeiten der Pandemie anstoßen. Seine Initiative versteht er als künstlerischen Appell für Bewusstsein, Zusammenhalt und Dankbarkeit.