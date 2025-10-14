Krimi-Autor spendet Honorar an TierQuarTier Wien

Mit seinem neuen Roman „Der Doktor und der liebe Mord“ zeigt Bestsellerautor René Anour, dass Literatur auch Gutes tun kann. Das gesamte Honorar aus dem ersten Verkaufsmonat geht an das TierQuarTier Wien.

Mit seinem neuen Roman beweist Bestsellerautor und Tierarzt René Anour Herz für Tiere: Sein Kriminalroman „Der Doktor und der liebe Mord“, der am 14. Oktober 2025 erscheint, sorgt nicht nur für Spannung, sondern auch für Hoffnung. Denn das gesamte Autorenhonorar aus dem ersten Verkaufsmonat geht an das TierQuarTier Wien.

Im humorvollen Tierarzt-Krimi

… steht der schüchterne Veterinär Severin Herr im Mittelpunkt, der aus Versehen seinen Chef, den gefeierten „Tierfreund der Nation“, tötet und dabei in ein Netz aus Betrug und Spendenaffären gerät. Unterstützung erhält er ausgerechnet von der resoluten Putzfrau Jedna, die das „Morden auf Bestellung“ als neue Einnahmequelle erkennt. Mit dem Geld wollen sie den Gnadenhof der Praxis und die dort lebenden Tiere retten – ein schräg-charmanter Krimi mit Herz, schwarzem Humor und Tierschutzgedanken.

„Ich glaube, es gibt für einen Autor nichts Schöneres“

„Wir freuen uns außerordentlich über diese großzügige Initiative von René Anour“, sagt Anna Hofstätter, Sprecherin des TierQuarTiers. „Mit jedem verkauften Exemplar werden unsere Tiere unterstützt – Hunde, Katzen oder Kleintiere, die oft einen langen Weg hinter sich haben.“ Auch der Autor selbst betont die doppelte Freude seines Projekts: „Ich glaube, es gibt für einen Autor nichts Schöneres, als wenn das eigene Buch einen Mehrwert bekommt. Mit dieser Aktion kann ich nicht nur meinem Publikum eine Freude bereiten und Tieren Gutes tun, sondern auch dem Team des TierQuarTiers danken, das mit ganzem Herzen jährlich einer halben Kleinstadt an Tieren Pflege und ein Zuhause bietet.“