Raub in Stiegenhaus: Bekannten mit dem Umbringen gedroht

Nach einem Raubüberfall in einem Stiegenhaus in Wien-Simmering konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, nahmen am Donnerstagnachmittag einen 23-jährigen serbischen Staatsbürger an seiner Wohnadresse fest.

Zwei Komplizen konnten flüchten

Der Mann soll am 11. Oktober 2025 gemeinsam mit zwei Komplizen einen 19-jährigen Bekannten überfallen haben. Die Täter sollen den jungen Mann geschlagen, mit dem Umbringen bedroht und ihm Jacke sowie Handy geraubt haben. Im Zuge einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler die gestohlenen Gegenstände. Der 23-Jährige zeigte sich zum Raub geständig, bestritt jedoch, sein Opfer bedroht zu haben. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen nach den beiden flüchtigen Mittätern laufen weiter.