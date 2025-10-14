Einsatz in Wien: Mann attackiert Beamte mit Ellbogen

In Wien-Favoriten kam es am Montagnachmittag zu einem Polizeieinsatz: Ein 40-jähriger Mann missachtete eine einstweilige Verfügung und attackierte bei der Kontrolle zwei Polizisten.

Am Montagnachmittag kam es in Wien-Favoriten zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Verletzten: Ein 40-jähriger türkischer Staatsbürger soll eine gegen ihn verhängte einstweilige Verfügung missachtet haben und wurde daraufhin von Beamten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse gestoppt.

Heftiger Widerstand bei der Festnahme

Der Mann wurde angehalten, als er gerade von der Schutzadresse wegfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle reagierte er aggressiv und attackierte die Polizisten mit dem Ellenbogen. Bei seiner Festnahme leistete er heftigen Widerstand. Zwei Polizisten wurden dabei verletzt, mussten im Krankenhaus behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der 40-Jährige wurde nach seiner Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wird er wegen Lenkens ohne gültige Lenkberechtigung angezeigt.