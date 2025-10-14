Favoriten: Festgenommener beißt Polizisten in die Hand

In der Nacht auf Dienstag in einer Polizeiinspektion: Ein 23-jähriger somalischer Staatsbürger biss einem Polizisten während der erkennungsdienstlichen Behandlung in die Hand.

Der Mann war zuvor wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung von Beamten der Polizeiinspektion Favoritenstraße in den Arrestbereich der Van-der-Nüll-Gasse gebracht worden. Dort griff er den Polizisten plötzlich an und verletzte ihn durch den Biss. Der Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der 23-Jährige wurde angezeigt.