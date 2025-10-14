Bankomatkarten-Diebe geschnappt: Polizei fasst Trio in Donaustadt

Eine 33-jährige Frau hatte am 13. Oktober 2025 Anzeige erstattet, nachdem sie nach dem Verlust ihrer Karte mehrere Abbuchungen über NFC-Zahlungen bemerkt hatte. Der Schaden betrug rund 100 Euro. Eine Polizistin sicherte daraufhin Videomaterial aus einem Geschäft, in dem eine der Transaktionen durchgeführt worden war. Darauf waren drei Männer klar zu erkennen. Da sie offenbar der Obdachlosenszene angehörten, begab sich die Beamtin zu einer nahegelegenen Einrichtung und traf dort tatsächlich auf die drei Verdächtigen.

Drei Männer vorläufig festgenommen

Die Männer, slowakische Staatsangehörige im Alter von 23, 24 und 30 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und zeigten sich geständig. Der 30-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, die beiden anderen blieben in Haft, da gegen sie bereits ein aufrechtes Einreiseverbot bestand.