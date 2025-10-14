Nach Fahndung: Gesuchter Dieb befand sich bereits in Haft

Nach einem versuchten Handtaschenraub in einer Wiener U-Bahn-Station konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter ausforschen. Dank mehrerer Hinweise wurde die Identität des jungen Mannes geklärt - er sitzt bereits in Haft.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen österreichischen Staatsbürger, der sich bereits seit Mitte Juli wegen eines Einbruchs in einen Pkw in Haft befindet.

Am Abend es 12. Juni 2025 wurde eine 25-jährige Frau auf den Stufen zum Bahnsteig der U6-Station Längenfeldgasse Opfer eines versuchten Handtaschenraubes durch einen zunächst unbekannten Täter. 5 Minuten berichtete: Polizei sucht Taschendieb aus Wiener U-Bahn-Station Längenfeldgasse.

Am 27. August 205 veröffentlichte die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung ein Lichtbild des mutmaßlichen Täters. Aufgrund der breiten medialen Berichterstattung gingen mehrere Hinweise beim Landeskriminalamt Wien ein, die schließlich zur Feststellung der Identität des Beschuldigten führten.