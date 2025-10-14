Wiener Religionsrat tagte im Rathaus.

Der Wiener Religionsrat ist ein Forum, das im Oktober 2023 von Bürgermeister Michael Ludwig ins Leben gerufen wurde, um einen regelmäßigen und strukturierten Dialog zwischen Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften und der Stadt Wien zu ermöglichen.

Vertreter aller gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie religiöser Bekenntnisgemeinschaften sowie Bildungsdirektorin Hofrätin Elisabeth Fuchs trafen im Rathaus zu einem interreligiösen Dialog zusammen. Bürgermeister Michael Ludwig betonte, dass der Beitrag der Religionsgemeinschaften für ein friedliches Miteinander angesichts der aktuellen Weltlage und ihrer Auswirkungen auf Österreich notwendiger denn je sei. Er bedankte sich, dass es in Wien möglich sei, gemeinsam für das gute Zusammenleben ein- und aufzutreten. „Die soziale Rolle der Religionsgemeinschaften ist eine gesamtgesellschaftlich bedeutende. Ihr aller Wort findet Gehör. Sie geben vielen Menschen in unserer Stadt Haltung und Orientierung. Und Sie alle helfen aktiv mit, das Miteinander in unserer Stadt weiter zu verbessern“, so Ludwig. Der Bürgermeister betonte, dass sich der Wiener Religionsrat seit seiner Gründung im Oktober 2023 zu einer vielbeachteten Erfolgsgeschichte entwickelt habe. In dieser Zeit sei der interreligiöse Dialog in Wien neu belebt worden. Er freue sich auf den weiteren Austausch in diesem einzigartigen Forum.

Der Wiener Religionsrat ist ein Forum, das im Oktober 2023 von Bürgermeister Michael Ludwig ins Leben gerufen wurde, um einen regelmäßigen und strukturierten Dialog zwischen Vertreter*innen verschiedener Religionsgemeinschaften und der Stadt Wien zu ermöglichen. Ziel ist es, einen Austausch auf Augenhöhe zu fördern. Der Wiener Religionsrat tagt mindestens zwei Mal pro Jahr und berät unmittelbar und persönlich den Wiener Bürgermeister bzw. die Stadt Wien. Er dient als wichtiger Baustein für das Zusammenleben und soll auch Empfehlungen aussprechen.

