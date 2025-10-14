Zwischen Sonne und Wolken: So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch bleibt es in Wien überwiegend bewölkt, dazu ziehen immer wieder kurze Regenschauer durch. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad, begleitet von leichtem bis mäßigem Nordwestwind.

Die Sonne zeigt sich am Mittwoch insgesamt nur selten.

„Der Mittwoch bringt in Wien viele dichte Wolken und bis zum Abend ziehen aus dem Nordwesten immer wieder kurze Regenschauer durch“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Die Sonne soll sich insgesamt nur selten zeigen. Dazu weht schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Früh betragen die Temperaturen um die 9 Grad, im Laufe des Tages steigen sie auf bis zu 15 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 21:04 Uhr aktualisiert