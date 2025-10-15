Illegale Tierbetreuung? Wenn das Schnäppchen zum Risiko wird

Immer mehr Online-Plattformen vermitteln Betreuung für Hunde, Katzen & Co. Doch laut der Wirtschaftskammer Wien steckt dahinter oft Schwarzarbeit... mit gefährlichen Folgen für Tier und Halter.

Immer mehr Online-Angebote für Tierbetreuung arbeiten ohne Genehmigung.

Der Boom an Online-Plattformen für Tierbetreuung sorgt zunehmend für Kritik. Immer mehr Privatpersonen bieten dort an, Hunde, Katzen oder Kleintiere zu betreuen… Aber oft ohne Ausbildung, Erfahrung oder rechtliche Grundlage. Laut einer aktuellen Aussendung der Wirtschaftskammer Wien warnt Elisabeth Mannsberger, Berufsgruppensprecherin der Wiener Tierbetreuer.

Schwarzarbeit und Preisdumping

Viele der Online-Angebote bewegen sich laut Mannsberger im rechtlichen Graubereich. „Diese Angebote fördern Schwarzarbeit, da viele dieser sogenannten Sitter oder Tierpensionen keine Gewerbeberechtigung besitzen und somit an den gesetzlichen Auflagen vorbeiarbeiten“, schildert sie. Das führe zu unfairem Preisdumping und gefährde die Existenz jener Betriebe, die tierschutzkonform und rechtlich korrekt arbeiten.

Risiko für Halter und Tiere

Ebenso hätten zahlreiche Plattformen ihren Sitz im Ausland und entziehen sich so nationalen Kontrollen und rechtlichen Verpflichtungen. „Im Schadensfall – etwa bei einem Unfall oder Tierarztkosten – bleiben Tierhalter oft auf der Strecke“, warnt Mannsberger. Die angeblich geprüfte Betreuung oder der beworbene Versicherungsschutz entpuppten sich häufig als leere Versprechen, meist in fremdsprachigen AGBs versteckt. Sie betont: „Wir brauchen dringend mehr Bewusstsein dafür, dass professionelle Tierbetreuung mehr bedeutet als reine Tierliebe. Sie erfordert Fachwissen, Verantwortung und rechtliche Absicherung – im Interesse des Tieres, aber auch des Halters.“

Professionelle Betreuung statt Risiko

Neben der Verantwortung für das Tier übernehmen professionelle Tiersitter oft auch Aufgaben im Wohnumfeld der Tierhalter: Etwa das Gießen von Pflanzen oder das Leeren des Postkastens. „Unsere Betriebe arbeiten tierschutzkonform, zuverlässig und rechtlich korrekt. Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit und zum Wohlbefinden von Tier und Mensch“, so Mannsberger. Tierhaltern rät sie daher, „bei der Auswahl von Betreuungspersonen auf Seriosität, Gewerbeberechtigung und rechtliche Absicherung zu achten.“