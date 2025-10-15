Brutale Attacke am Keplerplatz: Mann (25) verletzt

Ein Streit zwischen vier Männern endete am Montag am Keplerplatz blutig. Ein 25-Jähriger wurde von drei Tätern attackiert und verletzt.

Am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, kam es gegen 15 Uhr am Keplerplatz in Wien-Favoriten zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Laut Polizei wurde ein 25-jähriger Mann von drei bisher unbekannten Tätern attackiert.

Täter weiterhin flüchtig

Die Männer sollen das Opfer zunächst aufgefordert haben, den Platz zu verlassen. Als der 25-Jährige dies verweigerte, eskalierte die Situation. Die drei Unbekannten schlugen mehrfach auf ihn ein. Dabei erlitt der Mann auch eine Verletzung im Bereich der Hand – mutmaßlich durch einen scharfen Gegenstand, vermutlich ein Messer. Die Beteiligten dürften sich laut Polizei bereits gekannt haben. Nach der Attacke flüchteten die Täter. Das Opfer wurde verletzt. Messer. „Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall sind im Gange“, heißt es seitens der Wiener Polizei.