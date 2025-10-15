Mann (46) bedroht Nachbarn mit angeblicher Machete

Am Mittwochabend, dem 15. Oktober 2025, kam es gegen 22.30 Uhr in der Leystraße (Wien-Brigittenau) zu einem Polizeieinsatz. Ein 46-jähriger Österreicher soll laut Polizei seinen Nachbarn mit dem Umbringen bedroht haben.

Der Verdächtige wurde von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau vorläufig festgenommen. Die angebliche Machete, mit der der Mann gedroht haben soll, entpuppte sich später als harmloses Sportgerät. Gegen den 46-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. „Nähere Hintergründe zu dem Vorfall sind Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Wiener Polizei in einer Aussendung.