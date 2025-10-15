Skip to content
In Wien-Rudolfsheim kam es zu einer Festnahme nach Widerstand gegen die Staatsgewalt.
15. Bezirk/Wien
15/10/2025
Ermittlungen laufen

Festnahme: Mann (47) leistet Widerstand bei Drogenkontrolle

Am Dienstagabend, dem 14. Oktober 2025, wurden Beamte der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse in Wien-Rudolfsheim auf einen Mann aufmerksam, der im Verdacht stand, mit Suchtgift zu handeln.

von Nadia Alina Gressl
Der 47-jährige Österreicher versuchte zunächst, sich mit einem Fahrrad zu entfernen, konnte jedoch kurze Zeit später angehalten werden. Auf den Tatverdacht angesprochen, übergab er den Beamten eine geringe Menge Cannabiskraut.

Er versuchte weitere Drogen zu verstecken

Bei der darauffolgenden Personsdurchsuchung leistete der Mann Widerstand und versuchte, weitere Drogen zu verstecken. Die Polizei stellte schließlich mehrere Verpackungen mit Kokain, Ketamin und Cannabiskraut sicher. Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, konnte aber im Dienst bleiben. „Weitere Ermittlungen dauern an“, heißt es seitens der Wiener Polizei in einer Aussendung.

