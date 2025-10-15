Gewalt in Ehe: Frau (35) schlägt Mann mit Kochtopf

Ein Streit im Stuwerviertel endete am Dienstagabend mit einer Festnahme. Eine 35-Jährige soll ihren Ehemann mit einem Kochtopf geschlagen haben.

Am Dienstagabend, dem 14. Oktober 2025, wurde die Polizei in das Stuwerviertel (Wien-Leopoldstadt) gerufen. Ein 47-jähriger Mann verständigte die Einsatzkräfte und gab an, seit mehreren Jahren von seiner 35-jährigen Ehefrau aus Kenia misshandelt zu werden. Im Zuge eines aktuellen Streits soll die Frau ihren Mann mit einem Kochtopf gegen den Kopf geschlagen haben. Der 47-Jährige blieb ansprechbar und konnte selbst den Notruf wählen.

Vorläufig festgenommen

Die Polizei sprach gegen die 35-Jährige ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Aufgrund des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung wurde sie vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.