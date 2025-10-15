Gewalt in Ehe: Frau (35) schlägt Mann mit Kochtopf
Ein Streit im Stuwerviertel endete am Dienstagabend mit einer Festnahme. Eine 35-Jährige soll ihren Ehemann mit einem Kochtopf geschlagen haben.
Am Dienstagabend, dem 14. Oktober 2025, wurde die Polizei in das Stuwerviertel (Wien-Leopoldstadt) gerufen. Ein 47-jähriger Mann verständigte die Einsatzkräfte und gab an, seit mehreren Jahren von seiner 35-jährigen Ehefrau aus Kenia misshandelt zu werden. Im Zuge eines aktuellen Streits soll die Frau ihren Mann mit einem Kochtopf gegen den Kopf geschlagen haben. Der 47-Jährige blieb ansprechbar und konnte selbst den Notruf wählen.
Vorläufig festgenommen
Die Polizei sprach gegen die 35-Jährige ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Aufgrund des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung wurde sie vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.
Erlebst du häusliche Gewalt?
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.