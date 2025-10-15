Nach versuchtem Einbruch: 1 Jahr gratis Pasta für Hinweise

Ein Unbekannter wollte in ein Wiener Pastalokal einbrechen, blieb jedoch an der Tür hängen. Der Betreiber reagiert ungewöhnlich und verspricht: Wer Hinweise liefert, bekommt ein Jahr lang gratis Pasta.

Nach einem gescheiterten Einbruch setzt ein Wiener Gastronom auf Zusammenhalt und bietet eine ungewöhnliche Belohnung an.

In der Nacht von 13. auf 14. Oktober scheiterte ein bislang unbekannter Täter beim Versuch, in das Pastalokal Locanda Il Rione am Vorgartenmarkt in Wien-Leopoldstadt einzubrechen, so der Betreiber laut mehreren Medienberichten. Trotz der erfolglosen Aktion entstand laut Betreiber ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, da die Tür beschädigt ist.

Gratis Pasta?

Die Wiener Polizei bestätigte gegenüber Heute.at, dass in der Nacht auf Dienstag versucht worden sei, die Eingangstür eines Restaurants am Vorgartenmarkt aufzubrechen. Gestohlen worden sei nichts. Das andere Lokal des Betreibers sein bereits vor wenigen Monaten Ziel eines ähnlichen Vorfalls gewesen. Nun sucht er nach Hinweisen: Ein Jahr gratis Pasta für Hinweise.