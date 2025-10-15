/ ©5 Minuten
EU-Fahndungserfolg: Zielfahnder schnappen mutmaßliche Steuerbetrügerin
Am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, konnten Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien im Bereich der Linken Wienzeile (Wien-Mariahilf) eine 42-jährige polnische Staatsangehörige festnehmen.
Die Frau wurde von den polnischen Behörden mit einem EU-Haftbefehl gesucht. Ihr wird die Beteiligung an Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 42-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Dort wurde die Übergabehaft in Aussicht gestellt, um die weitere Auslieferung nach Polen vorzubereiten.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.