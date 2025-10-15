EU-Fahndungserfolg: Zielfahnder schnappen mutmaßliche Steuerbetrügerin

Die Frau wurde von den polnischen Behörden mit einem EU-Haftbefehl gesucht. Ihr wird die Beteiligung an Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 42-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Dort wurde die Übergabehaft in Aussicht gestellt, um die weitere Auslieferung nach Polen vorzubereiten.