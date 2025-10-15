Achtung: Mit dieser neuen Masche wollen Einbrecher in Wien Türen öffnen

In Wien sorgt derzeit eine Einbruchserie für Alarm: Täter bringen ätzende Säure in Türschlösser ein, um Schlösser zu zerstören und so in Wohnungen zu gelangen.

Das Landeskriminalamt Wien warnt derzeit vor einer Serie von Wohnungseinbrüchen, bei denen eine gefährliche Methode zum Einsatz kommt: Unbekannte Täter bringen ätzende Säure in Zylinderschlösser von Wohnungstüren ein, um diese zu öffnen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. Die Polizei führt intensive Ermittlungen, um die Täter ausfindig zu machen und die Einbruchsserie zu beenden. Laut Landeskriminalamt Wien besteht bei dieser Methode akute Verletzungsgefahr, da die verwendete Säure stark ätzend wirkt.

Die Polizei warnt eindringlich:

Wenn sich nach einem Einbruch Flüssigkeit an der Tür, am Schloss oder am Boden befindet, keinen Kontakt mit der Substanz aufnehmen.

Die Säure kann Haut, Atemwege und Schleimhäute verätzen.

Bei Kontakt sofort mit Wasser neutralisieren – keine Seife verwenden!

Umgehend die Polizei unter 133 verständigen.