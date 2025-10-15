In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt – egal ob nach einem Unfall, bei einer Geburt oder für Patienten mit schweren Krankheiten. Das sind fast 1.000 Blutkonserven am Tag. Zum vierten Mal in Folge veranstaltete der SK Rapid daher eine gemeinsame Blutspendeaktion mit dem Österreichischen Roten Kreuz, um dem Mangel an Blutkonserven entgegenzuwirken. Mehr als 120 Rapid-Fans fanden sich im Allianz Stadion ein, um ihr „grünes Blut“ für den guten Zweck zu spenden.

Erfolgreiche Blutspendeaktion im Allianz Stadion

Geschäftsführer SK Rapid, Steffen Hofmann, über die gelungene Aktion: „Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Rapid-Fans unserer Einladung gefolgt sind und ihr Blut für Menschen in Not gespendet haben. Es macht mich einfach jedes Mal aufs Neue stolz, wenn wir als Rapid-Familie gemeinsam helfen können!“ Die Spenderinnen und Spender stellten sich nicht nur in den Dienst der guten Sache, sondern freuten sich u.a. auch über ein exklusives Rapid-Armband. Als einmalige Erinnerung an die Spendenaktion schauten auch Vanessa Rauter und Jannes Horn vorbei und erfüllten zahlreiche Foto- und Autogrammwünsche. Der SK Rapid bedankt sich bei allen Rapidlerinnen und Rapidlerinnen, die dabei waren und einmal mehr bewiesen haben, was die Rapid-Familie ausmacht: „Wer zusammenhält, gewinnt!“