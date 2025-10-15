„Gravierende hygienische Missstände“: Wiener Asia-Lokal gesperrt

In Wien-Döbling wurde ein Asia-Restaurant nach einer behördlichen Kontrolle sofort gesperrt. Grund dafür sind massive hygienische Mängel, ein erheblicher Schädlingsbefall und eine illegale Produktionsstätte.

Aufgrund der festgestellten Mängel und der damit verbundenen Gesundheitsgefährdung wurde der Gastgewerbebetrieb inkl. der Produktionsstätte unverzüglich behördlich gesperrt.

In Wien-Döbling wurde durch das Einsatzteam Stadt Wien, unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen, nach einem Hinweis der LPD-Wien eine Kontrolle in einem Asia- Restaurant durchgeführt. „Dabei wurden gravierende hygienische Missstände festgestellt, darunter ein erheblicher Schädlingsbefall (Mäuse)“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Wien. Zudem wurde eine illegale Produktionsstätte von Teigtascherl entdeckt, die weder von der Bau- noch von der Gewerbebehörde genehmigt war.

Betrieb behördliche gesperrt

Die Kontrolle ergab außerdem, dass der Betreiber die ursprüngliche Raumaufteilung ohne behördliche Genehmigung verändert hatte. Dies hat einen behördlichen Rückbauauftrag zur Folge. „Aufgrund der festgestellten Mängel und der damit verbundenen Gesundheitsgefährdung wurde der Gastgewerbebetrieb inkl. der Produktionsstätte unverzüglich behördlich gesperrt“, teilt die Stadt Wien mit. Zusätzlich erwarten den Betreiber noch mehrere Anzeigen wegen der hygienischen Missstände sowie nach der Gewerbeordnung sowie der Bauordnung.

©Gruppe Sofortmaßnahmen

„Gesundheit der Konsumenten hat oberste Priorität“

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die Sicherheit und Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten haben oberste Priorität. Bei derart massiven Verstößen ist eine sofortige Betriebsschließung unumgänglich. Ein besonderer Dank gebührt in diesem Fall auch der LPD-Wien für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 19:30 Uhr aktualisiert