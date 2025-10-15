WienMobil E-Bikes wurden in ersten 100 Tagen 37.000-mal ausgeliehen

In den drei Monaten seit Bestehen des Pilotprojekts sind die E-Bikes rund 37.000-mal ausgeliehen worden. Im Schnitt kommt ein E-Bike aktuell 2-mal pro Tag zum Einsatz. Zum Vergleich: die 3.000 WienMobil Räder ohne Elektro-Antrieb wurden im gleichen Zeitraum durchschnittlich 1,35-mal täglich ausgeliehen. Wie auch bei den klassischen WienMobil Rädern werden die E-Bikes hauptsächlich für Kurzstrecken genutzt. Knapp 67 Prozent der Ausleihen dauerten bis zu 30 Minuten. Die E-Bikes wurden Anfang Juli stufenweise ausgerollt, nun sind im Vollbetrieb 300 E-Bikes verfügbar. „Die E-Bikes sind eine ideale Ergänzung zu U-Bahn, Bim, Bus und unseren WienMobil-Angeboten und fördern umweltfreundliche Fortbewegung. Mit der Ergänzung um E-Bikes bieten wir ein noch attraktiveres Sharing-Angebot“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Ausleih-Stationen rund um Bahnhöfe und innere Bezirke

Besonders gerne werden die E-Bikes rund um zentrale WienMobil-Stationen bei Bahnhöfen oder in den inneren Bezirken ausgeliehen. Die Station mit den meisten Ausleihen ist jene beim Hauptbahnhof. Danach folgen Praterstern, Zieglergasse, Neubaugasse und Hauptbahnhof Ost. Abends um 18:00 Uhr gibt es einen deutlichen Anstieg bei den Ausleihen – viele schwingen sich wohl für den Nachhauseweg oder Abendaktivitäten aufs E-Bike. Wie komme ich zu einem E-Bike? Die E-Bikes sind in der nextbike-App ersichtlich und buchbar. Gekennzeichnet sind die E-Bikes durch ein “Blitz”-Symbol. Sie können wie gewohnt an den WienMobil Stationen ausgeliehen und zurückgegeben werden.