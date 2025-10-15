In Wien soll es bald Blumenwiesengräber geben

Mit den Blumenwiesengräbern entsteht eine neue naturnahe Ruhestätte, deren vielfältige Flora sich im Rhythmus der Jahreszeiten wandelt – und damit symbolisch für den natürlichen Kreislauf des Lebens steht.

Die Vergabe der rund 890 Urnengräber auf dem Friedhof Feuerhalle Simmering beginnt im Frühjahr 2026. Rund 40 Prozent aller Bestattungen auf den Friedhöfen der Friedhöfe Wien erfolgen bereits in Form von Urnenbeisetzungen. Dabei steigt das Interesse neben klassischen Urnengräbern auch an naturnahen Ruhestätten für Urnen.

Friedhöfe Wien entwickeln neue Naturgrabform für Wien: Blumenwiesengräber

Die Einführung der Blumenwiesengräber ist Teil einer langfristigen Strategie der Friedhöfe Wien, das Angebot an naturnahen Bestattungsformen im urbanen Raum kontinuierlich zu erweitern. Unter dem Motto „Zurück zur Natur, hin mit der Bim“ verbinden die Naturgräber ökologische Verantwortung mit guter Erreichbarkeit – ein Konzept, das auf sieben Friedhöfen bereits mit acht Naturgrabarten umgesetzt wird. Dazu zählen unter anderem das europaweit einzigartige Wiener Naturgrab, bei dem erstmals Särge ohne vorherige Kremierung beigesetzt werden, Wald- und Baumgräber, Regenwasserurnen und weitere Formen.

© Harald Lachner v.l.n.r.: Thomas Steinhart, Renate Niklas, Ulli Sima, Monika Unterholzner

Blumenwiesengräber als würdevolle Ergänzung zu bestehenden Bestattungsformen

n der neuen Naturgrabart am Friedhof Feuerhalle Simmering können bis zu 890 biologisch abbaubare Urnen beigesetzt werden, die sich vollständig zersetzen und so den natürlichen Kreislauf bewahren. Angelegt in Form von Blütenblättern, sind die Blumenwiesengräber mit mehrjährigen Pflanzen und sorgfältig ausgewählten Gewächsen gestaltet. Ihr Erscheinungsbild wandelt sich im Rhythmus der Jahreszeiten – die wechselnde Vegetation steht dabei sinnbildlich für den Kreislauf des Lebens. „Unsere Friedhöfe sind nicht nur Orte des Abschieds, sondern auch Oasen der Ruhe und der Natur, die allen Wienerinnen und Wienern zugutekommen“, betont Ulli Sima – Amtsführende Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke. „Mit den neuen Blumenwiesengräbern verbinden wir Naturverbundenheit mit Nachhaltigkeit – hier wird der Kreislauf des Lebens sichtbar, wenn sich die Grabflächen im Rhythmus der Jahreszeiten verändern.“