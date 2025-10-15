Skip to content
/ ©pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt Brot.
Falstaff suchte die beliebtesten Bäckereien. Nun stehen die Sieger fest.
Wien
15/10/2025
Sieger stehen fest

Ranking: Das sind die beliebtesten Bäckereien in Wien

Die Falstaff-Community wählte ihre Lieblings-Bäckereien aus allen Bundesländern. Welche Betriebe in Wien überzeugen konnten, liest du hier.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)

Am 16. Oktober ist der Tag des Brotes. Pünktlich wurden vorab die Gewinner des dazu passenden Falstaff-Votings bekanntgegeben. Gesucht wurden ein weiteres Mal die beliebtesten Bäckereien in Österreich. „Österreich ist ein Land der Bäcker:innen und jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten und Lieblingsbäckereien. Hinter jedem Stück Brot steht handwerkliches Können, viel Geschick und Geduld“, schreibt das Lifestyle-Magazin.

Das sind die beliebtesten Bäckereien Österreichs

Nach einer intensiven Abstimmungsphase stehen nun die Sieger fest. In jedem Bundesland wurden die beliebtesten Betriebe gekürt. In Vorarlberg, Kärnten und Tirol konnten sich die Vorjahressieger erneut behaupten, während Niederösterreich seinen Titelverteidiger sogar schon zum neunten Mal an der Spitze sieht. In den übrigen Bundesländern gibt es frischen Wind an der Spitze. Alle Ergebnisse findest du hier.

Das sind die beliebtesten Bäckereien in Wien

  1. Ströck, mehrere Standorte
  2. Motto Brot, 1060
  3. Öfferl, mehrere Standorte
  4. Bäckerei Schwarz, mehrere Standorte
  5. Joseph Brot, mehrere Standorte
  6. Der Mann, mehrere Standorte
  7. Mel & koffie, mehrere Standorte
  8. Lila Soul Boulangerie, 1180
  9. Szhin, mehrere Standorte
  10. Bäckerei Felber, mehrere Standorte
  11. Bäckerei Neumeister, 1180
  12. Anker, mehrere Standorte
  13. Bäckerei Arthur Grimm, 1010
  14. Felzl, mehrere Standorte
  15. Bäckerei Wannenmacher, 1190
  16. Tho Bäckerei, 1020
  17. Parémi, 1010
  18. Gradwohl, mehrere Standorte
  19. Martin Auer, 1010
  20. Winkler, 1170
