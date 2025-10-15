Ranking: Das sind die beliebtesten Bäckereien in Wien

Am 16. Oktober ist der Tag des Brotes. Pünktlich wurden vorab die Gewinner des dazu passenden Falstaff-Votings bekanntgegeben. Gesucht wurden ein weiteres Mal die beliebtesten Bäckereien in Österreich. „Österreich ist ein Land der Bäcker:innen und jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten und Lieblingsbäckereien. Hinter jedem Stück Brot steht handwerkliches Können, viel Geschick und Geduld“, schreibt das Lifestyle-Magazin.

Das sind die beliebtesten Bäckereien Österreichs

Nach einer intensiven Abstimmungsphase stehen nun die Sieger fest. In jedem Bundesland wurden die beliebtesten Betriebe gekürt. In Vorarlberg, Kärnten und Tirol konnten sich die Vorjahressieger erneut behaupten, während Niederösterreich seinen Titelverteidiger sogar schon zum neunten Mal an der Spitze sieht. In den übrigen Bundesländern gibt es frischen Wind an der Spitze. Alle Ergebnisse findest du hier.