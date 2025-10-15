Erst Wolken, dann Sonne: So wird das Wetter in Wien

Am Donnerstag präsentiert sich der Himmel zunächst noch wolkenverhangen, doch im Tagesverlauf lockert es allmählich auf und Sonnenstrahlen sind möglich.

„Der Donnerstag startet mit noch dichten Wolken, es bleibt aber schon weitgehend trocken. Im Tagesverlauf werden die Wolken etwas weniger, am Nachmittag bestehen dann Chancen auf ein wenig Sonnenschein“, wissen die Wetterexperten der Geosphere. Der Wind soll nur schwach wehen. Die Frühtemperaturen in Wien liegen zwischen 7 und 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei rund 14 Grad.

