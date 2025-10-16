Über APP bei PENNY bestellen: Hier geht es jetzt

Was als erfolgreiche Zusammenarbeit begonnen hat, geht jetzt in die nächste Runde. Mit 1. Oktober erweiterten die Quick-Commerce-Plattform foodora und der österreichische Markendiscounter PENNY ihre Kooperation.

Ab sofort können Kunden in Eisenstadt, Tulln, Baden und Wr. Neustadt bequem per App PENNY Produkte bestellen. Das Erfolgsduo zeigt damit einmal mehr, wie gut schnelle Lieferung und smarter Einkauf zusammenpassen, und feiert den Ausbau mit lokalen Spenden für die Mannschaften des Österreichischen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr.

Damit wächst die digitale Nahversorgung über die Grenzen urbaner Räume hinaus – und erreicht immer mehr regionale Zentren und Gemeinden. Seit Beginn der Partnerschaft im Mai 2024 wurden österreichweit bereits über 250.000 Bestellungen abgewickelt. Im November wird das Liefergebiet auf die Stadt Wels ausgedehnt. „Wir sehen, dass Quick Commerce längst nicht nur in Großstädten gefragt ist, sondern auch in regionalen Zentren echten Mehrwert bietet. Mit PENNY an unserer Seite bringen wir die Vorteile digitaler Nahversorgung Schritt für Schritt in ganz Österreich – und zeigen, dass moderne Versorgung nicht an Stadtgrenzen haltmacht. Besonders freut mich, dass wir den Launch mit einer Spendeninitiative für das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr verknüpfen können und so auch den sozialen Zusammenhalt vor Ort stärken“, erklärt Alexander Gaied, Geschäftsführer foodora Österreich.

Einsatzkräfte bekommen Spende

Zum Start der neuen Standorte setzen PENNY und foodora auf lokale Aktivierungen in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr. Pro Standort spenden die Partner 200 Euro für die nächste Teamfeier. Damit soll nicht nur die Sichtbarkeit des Angebots erhöht, sondern auch ein Beitrag für jene geleistet werden, die tagtäglich in der Region für die Gemeinschaft im Einsatz sind. „Seit Mai 2024 sind PENNY und foodora ein ‚perfect match‘ und bauen die digitale Nahversorgung Schritt für Schritt aus. Neu dabei sind jetzt Wr. Neustadt, Baden, Tulln, Schwechat, Eisenstadt – und bald auch Wels. Zusammen wollen wir auch einen Beitrag für die Regionen leisten. Darum setzen wir bei jedem Launch auf lokale Spenden-Initiativen – mir ist wichtig, dass Expansion nicht nur digital spürbar wird, sondern auch ganz konkret vor Ort,“ freut sich Niko Karras, Geschäftsführer PENNY Österreich.

©PENNY / Robert Harson Die Geschäftsführer von PENNY und Foodora freuen sich über die Zusammenarbeit.

Quick Commerce als neue Form der Nahversorgung

Quick Commerce – die Lieferung von Lebensmitteln, Drogerieartikeln oder Haushaltswaren in rund 30 Minuten – entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Baustein moderner Nahversorgung. Bereits heute werden über foodora rund sechs Prozent er österreichischen Landesfläche beliefert – Tendenz steigend. Mit der laufenden Expansion und der engen Zusammenarbeit mit PENNY wird ein klares Ziel verfolgt: ein modernes, digitales und zugleich sozial verankertes Versorgungsmodell, das Kund:innen überall in Österreich den Alltag erleichtert.