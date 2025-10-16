Zwei Jahre Wartezeit auf Hilfe: Was tun, wenn die Kinderseele bricht?

Bettina ist seit 25 Jahren Therapeutin in Wien. 5 Minuten hat ein Interview mit ihr geführt, sie erzählt von extrem langen Wartezeiten für Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Und wie sich das auf diese auswirken kann.

Interview mit Psychotherapeutin Bettina aus Wien

5 Minuten: Bettina erzähle uns kurz etwas über dich:

Ich arbeite seit etwa 25 Jahren als Therapeutin. Meine Praxis befindet sich in 1190 Wien. An der Arbeit macht mir Freude, die Beziehung zu Menschen, sie zu verstehen lernen und natürlich auch der Erfolg der sich immer wieder einstellt. Es gibt natürlich auch derart chronifizierte Krankheiten, dass nicht von Heilung gesprochen werden kann, aber davon, dass der/die Betroffene besser lernt, mit seiner Krankheit umzugehen. Was Ziel der Therapie sein soll, wird immer in der ersten, spätestens in der zweiten Sitzung festgelegt, denn ohne Ziel gibt es auch keine erfolgreiche Therapie.

Du sprichst von Wartezeiten für eine Therapie von bis zu zwei Jahren – was bedeutet das konkret für Kinder und ihre Familien in akuten Krisensituationen?

Wartezeiten bis zu zwei Jahren betrifft „nur“ Kinder und Jugendliche, die an „normalen“ psychischen Störungen leiden, ich spreche hier etwa von Depressionen, Angst- und Panikstörungen, Adoleszenzkrisen und dergleichen. Sind Kinder- und Jugendliche zum Beispiel dem Autismus Spektrum Störungen (ASS) zugeordnet, was, wie wir wissen, immer häufiger der Fall ist (nach ICD-X), dann gibt es Wartezeiten von 5 Jahren und mehr. Das liegt in erster Linie daran, dass es in Österreich nur sehr wenige Psychotherapeuten gibt, die mit Kindern und Jugendlichen aus dem ASS arbeiten. Weiters ist dabei zu bedenken, dass es im Großen und Ganzen 3 Gruppen von ASS Störungen gibt, der frühkindliche Autismus, der atypische Autismus und das Asperger Syndrom. Die erste Gruppe kann, muss aber nicht, eine kognitive Einschränkung haben, die zweite Gruppe hat so gut wie immer eine kognitive Einschränkung, beide haben gemein, dass die Sprachentwicklung stark bis moderat eingeschränkt ist. Hier ist Psychotherapie sehr auf das Erlernen von Sprache und Sozialkontakt ausgerichtet, was sehr lange dauern kann. Nun aber zur Frage, was Eltern mit ihren Kindern in Krisensituationen machen können: zum einen stehen natürlich im Krisenfall die Spitäler und Krankenhäuser zur Verfügung. Zusätzlich dazu gibt es das Krisentelefon, den Psychosozialen Dienst (PSD), Rat auf Draht, Cariats, Kinderhilfswerke und andere Einrichtungen zur Verfügung. Alleine gelassen wird in Österreich niemand in einer Krise, auch keine K&JU. Das Problem ist hier vielmehr, dass sich die Eltern oft sehr lange nicht melden, um Hilfe zu bekommen.

Welche Folgen haben diese extrem langen Wartezeiten auf die psychische Entwicklung der Kinder, verschärfen sich dadurch Erkrankungen?

Vielleicht darf man nicht nur sagen, sie verschärfen sich unbedingt, aber sie chronifizieren sehr häufig, was eine Therapie natürlich langwieriger macht. Natürlich gibt es aber auch Fälle, in der sich die Grunderkrankung, ich nenne als Beispiel eine Depression, die sich insofern ausweitet und ja, verschärft, als zusätzliche Symptome etwa eine Angst- und Panikstörung oder Zwänge jeglicher Art hinzugesellt. Ich erkläre meinen Klienten das immer so: Ein Symptom ist eigentlich ein kreativer Versuch der Seele/Psyche, sich mit einem Konflikt, einem Defizit so auseinander zu setzen, als dass das Problem nicht unentwegt zu verspüren ist. D.h. anstelle des Problems, entwickelt die Psyche Symptome, die, wenn nicht erkannt oder verkannt, oder übergangen werden, sich eine höhere Stufe an Symptomen „ausdenken“ muss, damit die Umwelt (im Falle von K&J) darauf aufmerksam wird und handelt. Die Dosis wird also so lange erhöht, bis entweder Hilfe in Form von Medikation und Therapie gewährt wird oder das System zusammenbricht, was natürlich sehr dramatisch enden kann.

Worin liegen aus deiner Sicht die Hauptursachen für diese enormen Engpässe, fehlt es eher an Therapieplätzen, an Kassenverträgen oder glaubst du, es liegt an der Politik?

Einen Teil (ASS) habe ich bereits oben erklärt. Ein weiterer Punkt, warum es zu Engpässen in der Therapie für K&J kommt, sind begrenzte Therapieplätze auf E-Card. Meiner Erfahrung nach sind gerade seit der Corona-Krise die krankheitswertigen Störungen bei K&J enorm gestiegen, die Therapieplätze jedoch nicht im selben Ausmaß. Weiters sind auch Eltern nicht immer gewillt, sich professionelle Hilfe zu holen, das beobachte ich vor allem in ländlichen Gebieten, wo man sich „geniert“, dass etwas mit dem „K&J nicht stimmen würde“. Und als letzten Punkt sind es natürlich auch die sehr begrenzte Anzahl an Therapeuten, die mit K&J arbeiten. Ich arbeite mit Menschen von 6 Jahren bis 99 Jahren und kann ohne Umschweife sagen, dass die Arbeit mit Kindern doch um einiges anspruchsvoller ist, als mit Erwachsenen. Aber, im Gegensatz zum höheren Anspruch gibt es auf der anderen Seite auch eine höhere „Gesundheitsrate“, denn je früher ein Kind behandelt wird, desto höher sind natürlich die Aussichten auf Erfolg.

Wie gehst du als Therapeutin damit um, wenn du Familien absagen oder auf eine so lange Warteliste setzen musst?

Ich gehe ganz schlecht damit um, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das geht immer zulasten meiner körperlichen oder psychischen Gesundheit. Ich differenziere durchaus, was dringend ist und was auch noch etwas warten kann. Geht es um einen dringenden Fall, dann versuche ich den Klient:in immer zeitlich unterzubringen. Was ich auch mache, um zumindest Nothilfe zu leisten sind Kennenlerntermine für Klienten, die nicht aus Wien sind und danach Therapie über Teams, Skype oder ähnlichem. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen merke ich schon, wenn ich an meine kräftemäßigen Grenzen komme. Eine sehr, sehr wichtige Hilfe für mich sind Supervision, Intervision und mich von Zeit zu Zeit selber „auf die Couch“ zu legen. Das sind Mindestmaßnahmen für meine Psychohygiene neben Sport, Freunde/Familie und lange Spaziergänge und Musik.

Was müsste sich im System dringend ändern, damit Kinder und Jugendliche in Wien rascher Hilfe bekommen?