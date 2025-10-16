Zwei Jahre Wartezeit auf Hilfe: Was tun, wenn die Kinderseele bricht?
Bettina ist seit 25 Jahren Therapeutin in Wien. 5 Minuten hat ein Interview mit ihr geführt, sie erzählt von extrem langen Wartezeiten für Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Und wie sich das auf diese auswirken kann.
Interview mit Psychotherapeutin Bettina aus Wien
5 Minuten: Bettina erzähle uns kurz etwas über dich:
Du sprichst von Wartezeiten für eine Therapie von bis zu zwei Jahren – was bedeutet das konkret für Kinder und ihre Familien in akuten Krisensituationen?
Welche Folgen haben diese extrem langen Wartezeiten auf die psychische Entwicklung der Kinder, verschärfen sich dadurch Erkrankungen?
Vielleicht darf man nicht nur sagen, sie verschärfen sich unbedingt, aber sie chronifizieren sehr häufig, was eine Therapie natürlich langwieriger macht. Natürlich gibt es aber auch Fälle, in der sich die Grunderkrankung, ich nenne als Beispiel eine Depression, die sich insofern ausweitet und ja, verschärft, als zusätzliche Symptome etwa eine Angst- und Panikstörung oder Zwänge jeglicher Art hinzugesellt. Ich erkläre meinen Klienten das immer so: Ein Symptom ist eigentlich ein kreativer Versuch der Seele/Psyche, sich mit einem Konflikt, einem Defizit so auseinander zu setzen, als dass das Problem nicht unentwegt zu verspüren ist. D.h. anstelle des Problems, entwickelt die Psyche Symptome, die, wenn nicht erkannt oder verkannt, oder übergangen werden, sich eine höhere Stufe an Symptomen „ausdenken“ muss, damit die Umwelt (im Falle von K&J) darauf aufmerksam wird und handelt. Die Dosis wird also so lange erhöht, bis entweder Hilfe in Form von Medikation und Therapie gewährt wird oder das System zusammenbricht, was natürlich sehr dramatisch enden kann.
Worin liegen aus deiner Sicht die Hauptursachen für diese enormen Engpässe, fehlt es eher an Therapieplätzen, an Kassenverträgen oder glaubst du, es liegt an der Politik?
Einen Teil (ASS) habe ich bereits oben erklärt. Ein weiterer Punkt, warum es zu Engpässen in der Therapie für K&J kommt, sind begrenzte Therapieplätze auf E-Card. Meiner Erfahrung nach sind gerade seit der Corona-Krise die krankheitswertigen Störungen bei K&J enorm gestiegen, die Therapieplätze jedoch nicht im selben Ausmaß. Weiters sind auch Eltern nicht immer gewillt, sich professionelle Hilfe zu holen, das beobachte ich vor allem in ländlichen Gebieten, wo man sich „geniert“, dass etwas mit dem „K&J nicht stimmen würde“. Und als letzten Punkt sind es natürlich auch die sehr begrenzte Anzahl an Therapeuten, die mit K&J arbeiten. Ich arbeite mit Menschen von 6 Jahren bis 99 Jahren und kann ohne Umschweife sagen, dass die Arbeit mit Kindern doch um einiges anspruchsvoller ist, als mit Erwachsenen. Aber, im Gegensatz zum höheren Anspruch gibt es auf der anderen Seite auch eine höhere „Gesundheitsrate“, denn je früher ein Kind behandelt wird, desto höher sind natürlich die Aussichten auf Erfolg.
Wie gehst du als Therapeutin damit um, wenn du Familien absagen oder auf eine so lange Warteliste setzen musst?
Was müsste sich im System dringend ändern, damit Kinder und Jugendliche in Wien rascher Hilfe bekommen?
Das ist relativ einfach: zuallererst sollte das Kontingent für PsychotherapieT auf E-card erhöht werden. Aber nicht nur das, es bedarf auch viel mehr psychologischer/