Explosion in Wien: Mann (21) wurde schwer verletzt

Gestern kam es im 11. Wiener Bezirk zu einer Explosion. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Gestern Vormittag kam es in einem Verteilerhaus in Wien-Simmering im Zuge von Reparaturarbeiten zu einer Explosion. Ein 21-jähriger Arbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach erfolgter Erstversorgung durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering und der Berufsrettung Wien wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Ein weiterer Arbeiter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, konnte jedoch in häusliche Pflege entlassen werden.

Straßensperren aufgrund starken Rauchs

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu vorübergehenden Straßensperren. Das Gebäude musste durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien gelüftet und gekühlt werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.