Skip to content
Region auswählen:
/ ©5min.at
Bild auf 5min.at zeigt das Allgemeine Krankenhaus in Wien.
Ein Mann wurde bei einer Explosion in Wien schwer verletzt.
Wien/11. Bezirk
16/10/2025
Hubschraubereinsatz

Explosion in Wien: Mann (21) wurde schwer verletzt

Gestern kam es im 11. Wiener Bezirk zu einer Explosion. Ein Mann wurde schwer verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Gestern Vormittag kam es in einem Verteilerhaus in Wien-Simmering im Zuge von Reparaturarbeiten zu einer Explosion. Ein 21-jähriger Arbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach erfolgter Erstversorgung durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering und der Berufsrettung Wien wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Ein weiterer Arbeiter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, konnte jedoch in häusliche Pflege entlassen werden.

Straßensperren aufgrund starken Rauchs

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu vorübergehenden Straßensperren. Das Gebäude musste durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien gelüftet und gekühlt werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: