Motorradfahrer flüchtet vor Polizei: Es hagelt Anzeigen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wollten Beamte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße im Zuge ihres Streifendienstes in Wien-Leopoldstadt einen Motorradfahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise zum Zwecke einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Dieser entzog sich der Anhaltung und beging dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verwaltungsübertretungen. Schließlich kam er auf einer Verkehrsinsel zu Sturz, blieb jedoch unverletzt und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten konnten den 34-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Russische Föderation) kurz darauf anhalten und vorläufig festnehmen.

Suchtgift, keinen Führerschein und noch mehr Vergehen

Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Mann unter Suchtmitteleinfluss stand, nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und mittels Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Bei der Durchsuchung der Gepäckfächer des Motorrads, das als gestohlen gemeldet war, fanden die Einsatzkräfte mehrere Mobiltelefone, Speicherkarten sowie als verloren und gestohlen gemeldete Ausweise und Bankomatkarten. Die Gegenstände wurden sichergestellt, das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

Mehrere Anzeigen

Der 34-Jährige wurde aufgrund mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen sowie wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenunterdrückung, der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr angezeigt.