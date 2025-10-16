Illegales Straßenrennen? Probescheinbesitzer mit 165 km/h erwischt

Auf der A23 ging der Wiener Polizei am späten Mittwochabend zwei Raser ins Netz, die sich wohl ein illegales Straßenrennen lieferten. Ein Probescheinbesitzer wurde mit 165 km/h in einer 80er Zone geblitzt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am späten Abend des 15. Oktober im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes auf zwei Autos aufmerksam, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander auf der A23 Richtung Norden fuhren. Dabei gefährderten sie andere Straßenverkehrsteilnehmer erheblich, wie die Polizei informierte. Einer der beiden Fahrzeuglenker, dessen Höchstgeschwindigkeit mit 165 km/h statt den erlaubten 80 km/h gemessen wurde, konnte kurz darauf angehalten werden.

20-Jähriger mit Vorgeschichte

Dem 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Österreich, der laut Auskunft der Polizei bereits in der Vergangenheit wegen illegaler Straßenrennen angezeigt wurde, wurde der Führerschein and Ort und Stelle vorläufig abgenommen, sein Fahrzeug wurde von einem Angehörigen abgeholt. „Der Lenker des anderen Fahrzeuges wurde ebenfalls angezeigt“, so die Polizei abschließend.

