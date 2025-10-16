Wiener Stadthalle verstärkt Geschäftsführungsteam

Mit über 300 Veranstaltungen und rund einer Million Besucher jährlich zählt die Wiener Stadthalle zu den Top 10 Arenen Europas und ist Österreichs größte Multifunktionsarena und wichtigste Eventlocation. Rund 75 Millionen Menschen – das ist mehr als ganz Frankreich Einwohner*innen hat – haben die tausenden Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle am Roland-Rainer-Platz seit ihrer Eröffnung im Jahr 1958 besucht.Das Life-Entertainment-Geschäft ist ein starker Wachstumsmarkt. Die aktuelle Entwicklung lässt erwarten, dass das Jahr 2025 zu einem der stärksten Jahre in der Geschichte der Wiener Stadthalle werden könnte. Mit dem Eurovision Song Contest steht im Jahr 2026 eines der größten Live-Events weltweit auf dem Programm.

45 Personen haben sich beworben

Vor diesem Hintergrund hat die Wien Holding GmbH als Eigentümerin der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungs­gesellschaft m.b.H. eine entsprechende Ausschreibung zur Besetzung einer zusätzlichen Geschäftsführungsposition durchgeführt. Die Ausschreibung ist gemäß Stellenbesetzungsgesetz des Bundes (BGBL I Nr. 26/1998) erfolgt und wurde über das Personalberatungsunternehmen Granat Executive Search e.U. abgewickelt. Die Bewerbungsfrist endete mit 30. September 2025. Insgesamt haben sich 45 Personen beworben. Vier Personen haben ihre Bewerbung während des Verfahrens zurückgezogen. Von den verbliebenen 41 Bewerbungen waren acht Frauen und 33 Männern. Die Hearing-Phase ist abgeschlossen.

Thomas Waldner wird zusätzlicher Geschäftsführer für die Wiener Stadthalle

Thomas Waldner wird künftig gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Matthäus Zelenka die Wiener Stadthalle leiten. Waldner zeichnet künftig für die Bereiche Externe & interne Kommunikation (Corporate Communication), Veranstaltungsmanagement & Veranstaltungskalkulation, Betrieb, Technik, Sicherheit & Publikumsdienst, Gastronomie, Ticketmanagement sowie Personal verantwortlich und trägt die Gesamtverantwortung für den Eurovision Song Contest 2026. Matthäus Zelenka wird künftig für die Bereiche Finanzen & Rechnungswesen, Controlling, Beschaffung, Recht, EDV und IT, Sonderprojekte im Kaufmännischen Bereich sowie den Bereich Nachnutzung der Wiener Stadthalle die Verantwortung tragen. Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak gratuliert Thomas Waldner und freut sich, dass sich die Wiener Stadthalle mit über 300 Veranstaltungen und rund einer Million Besucherinnen und Besucher jährlich als eine der führenden Multifunktionsarenen Europas etabliert hat. „Ich gratuliere allen Beteiligten herzlich zu dieser beeindruckenden Erfolgsgeschichte und freue mich auf die kommenden Highlights, wie den Eurovision Song Contest 2026. Die Besetzung der zusätzlichen Geschäftsführungsposition ist ein wichtiger Schritt, um die weitere positive Entwicklung der Stadthalle nachhaltig zu sichern. Mit Thomas Waldner gewinnen wir eine Persönlichkeit mit langjähriger Erfahrung in der Veranstaltungsbranche und einem strategischen Gespür für Großevents“.