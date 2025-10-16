Skip to content
/ ©Constantin Film / Dogan Can Sonkaya
Weltpremiere Neo Nuggets im Cineplexx Millennium City.
Otto Jaus, Gizem Emre, Silvia Schneider, Melissa Naschenweng, Anna Strigl, Michael Rast, Eva Maria Frank, Paul Pizzera bei der Neo Nuggets Premiere.
Wien
16/10/2025
Fortsetzung

NEO NUGGETS feierte Weltpremiere in Wien

Großer Andrang bei der Filmpremiere von Neo Nuggets in der Wiener Millennium City: Zahlreiche Fans und prominente Gäste feierten gemeinsam mit dem Cast rund um Paul Pizzera und Otto Jaus die Fortsetzung von Pulled Pork.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)

Am 15. Oktober feierten Paul Pizzera, Otto Jaus, Silvia Schneider, Gizem Emre, Melissa Naschenweng, Anna Strigl, Eva Maria Frank, Michael Rast bei der Premiere von Neo Nuggets im Cineplexx Millennium City gemeinsam mit hunderten Fans die Fortsetzung von Pulled Pork. Für die Fans war der Abend ein tolles Erlebnis: Den Cast live am Roten Teppich zu treffen, sorgte für Begeisterung. Natürlich blieb auch ausreichend Zeit für Selfies und Autogramme.

Hunderte Fans feierten Neo Nuggets Premiere

Vier voll besetzte Kinosäle sprachen Bände: Hunderte Fans von Neo Nuggets versammelten sich mit großer Vorfreude auf den Film in den Sälen. Und Neo Nuggets enttäuschte nicht – das Publikum konnte sich das ein oder andere Lachen nicht verkneifen. Auch der Bühnenauftritt des Casts sorgte für gute Stimmung und war der perfekte Abschluss für eine gelungene Premiere.

