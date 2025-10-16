Betrug: Stadt Wien warnt vor Ticket-Kauf für dieses „Festival“

Die Stadt Wien warnt aktuell vor dem Kauf von Tickets für ein „Lantern-Festival im Wiener Stadtpark“. Das Lampion-Event stehe in keiner Verbindung mit der Stadt Wien. Es besteht der Verdacht auf Betrug.

Der Stadt Wien wurde gemeldet, dass derzeit über die Webseite lanternfestosterreich.com Tickets für ein „Steigenlassen von Lampions im Wiener Stadtpark“ an vier Terminen im Oktober 2025 verkauft werden. „Eine Besucherin erkundigte sich über das Gartentelefon nach dem Veranstaltungsort – eine derartige Veranstaltung wurde jedoch nie bei der Stadt Wien angemeldet. Die Website wirkt nach erfolgter Überprüfung unseriös, es besteht der Verdacht auf Betrug„, teilt die Stadt am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Woran erkenne ich den Betrugsversuch? Tickets werden online für Veranstaltungen verkauft, die offiziell nicht bei der Stadt Wien gemeldet sind

Fehlende oder gefälschte Unternehmensdaten (z. B. ungültige Steuernummern)

Keine klare Kontaktadresse oder Impressumsangaben

Auffällige oder schlecht gestaltete Webseiten