Mann legte Feuer in Geschäft: 29-Jähriger festgenommen

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte in der Nacht auf Donnerstag, 16. Oktober, die Polizei, als sie einen Mann dabei beobachtete, wie dieser die Scheibe eines Elektronikgeschäftes auf der Mariahilferstraße mit einem metallenen Gegenstand einschlug. In weiterer Folge legte der Mann einen Brand im Geschäftslokal und flüchtete anschließend zu Fuß stadtauswärts.

29-Jähriger geschnappt

Aufgrund der konkreten Personsbeschreibung gelang es Beamten, den Tatverdächtigen kurz darauf am Sechshauser Gürtel anzuhalten. Der 29-Jährige befand sich im Besitz des mutmaßlichen Tatwerkzeugs – einer Axt, eines Feuerzeugbenzinbehälters und eines Feuerzeugs.

Mann mit Geschäftsinhaber verwandt

Der Mann, der ersten Erkenntnissen nach in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Geschäftsinhaber steht, wurde vorläufig festgenommen, die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Brand konnte von der Berufsfeuerwehr Wien rasch gelöscht werden.

Weitere Ermittlungen laufen

Verletzt wurde niemand, jedoch führte die starke Rauchentwicklung zu vorübergehenden Straßensperren und Behinderungen des öffentlichen Verkehrs. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.