Auf frischer Tat ertappt: Polizei nimmt Diebes-Trio fest

In Wien-Landstraße wurden gestern drei Männer bei dem Versuch festgenommen, Fahrzeuge mit einem Störsender aufzubrechen.

Gestern Vormittag, 15. Oktober, fiel Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im Rahmen einer zivilen Schwerpunktstreife das verdächtige Verhalten dreier Personen in Wien-Landstraße auf. Diese beobachteten einparkende Fahrzeuge und versuchten in weiterer Folge mithilfe eines Störsenders („Jammers“), den Versperrvorgang mittels Funkschlüssel durch die Fahrzeuglenker zu verhindern. In einem Fall gelang die Funkunterbrechung, wodurch das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß verriegelt wurde.

Drei Männer festgenommen

Als sich der Fahrzeuglenker von seinem unversperrten PKW entfernte, öffneten die Tatverdächtigen diesen und durchsuchten den Innenraum. Im Fahrzeug befanden sich jedoch keine Wertgegenstände. Die drei Männer im Alter von 33, 39 und 54 Jahren (alle Sta.: Georgien) wurden aufgrund des Ver- dachts des versuchten gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen.

Weitere Ermittlungen laufen

Bei einem der Beschuldigten konnte der Störsender, der als Akku-Pack getarnt war, sichergestellt werden. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen fanden die Ermittler zudem klassisches Einbruchswerkzeug (darunter einen Rollgabelschlüssel, Schraubenzieher und ein Brecheisen). Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, führt die weiteren Ermittlungen.