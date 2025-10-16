So wird das Wetter in Wien zum Wochenendstart

Die Frühtemperaturen liegen bei rund 7 Grad, im Tagesverlauf werden bis zu 15 Grad erreicht.

Der Freitag bringt der Bundeshauptstadt überwiegend bewölktes, aber trockenes Wetter. Immer wieder ziehen Wolkenfelder über den Himmel, zwischendurch lässt sich jedoch auch die Sonne blicken. Der Wind bleibt schwach, und es ist insgesamt ruhig und mild. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 7 Grad, im Tagesverlauf werden bis zu 15 Grad erreicht.