/ ©KK
Bild auf 5min.at zeigt das Palmenhaus in Schönbrunn.
Wien
16/10/2025
Prognose

So wird das Wetter in Wien zum Wochenendstart

In Wien präsentiert sich das Wetter am Freitag herbstlich ruhig: Viele Wolken, etwas Sonne und milde 15 Grad bestimmen den Tag.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

Der Freitag bringt der Bundeshauptstadt überwiegend bewölktes, aber trockenes Wetter. Immer wieder ziehen Wolkenfelder über den Himmel, zwischendurch lässt sich jedoch auch die Sonne blicken. Der Wind bleibt schwach, und es ist insgesamt ruhig und mild. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 7 Grad, im Tagesverlauf werden bis zu 15 Grad erreicht.

