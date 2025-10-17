Zwei Drogenkoffer am Flughafen Wien aus dem Verkehr gezogen

Wie die Beamten nun berichten, haben die sichergestellten Suchtmittel einen Straßenverkaufswert von rund 250.000 Euro. Die Reisekoffer hätten weiter nach Hamburg fliegen sollen und waren aus Bangkok gekommen. Einen 38-jährigen Spanier hat man derweil vorläufig festgenommen, auf ihn waren die Koffer eingecheckt. „Der Beschuldigte zeigte sich teilweise geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert“, so die Polizei abschließend.