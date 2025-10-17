Skip to content
/ ©LPD NÖ
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen vollkommen überladenen LKW.
Mehr als 21 Tonnen zu viel hatte ein LKW in Niederösterreich geladen.
Bezirk Hollabrunn / NÖ
17/10/2025
Mit Holz beladen

21 Tonnen zu schwer: LKW musste für Weiterfahrt „abspecken“

Ein mit tonnenweise Holz beladener LKW wurde in Niederösterreich von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug hatte - inklusive Ladung - über 21 Tonnen zu viel auf der Waage.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Am späteren Donnerstagnachmittag, 16. Oktober 2025 gegen 16.10 Uhr, war ein 48-jähriger Niederösterreicher mit einem mit Rundholz beladenen LKW samt Anhänger auf der B45 unterwegs. Im Ortsgebiet von Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) wurde er dann von der Polizei kontrolliert – der LKW-Zug war dabei völlig überladen. „Eine Verwiegung ergab ein Gesamtgewicht von 65.120 Kilogramm und somit eine Überladung von 21.120 Kilogramm“, so die Beamten. Der LKW-Zug war also um mehr als 21 Tonnen zu schwer. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt bis zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes untersagt, zudem wird er angezeigt.

