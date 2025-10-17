Drogenverkauf in Wien: Zwei Männer nach Observierung festgenommen

Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS) haben am Donnerstagvormittag zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren beim Verkauf von Suchtgift beobachtet und anschließend festgenommen.

Während der Festnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass die Männer heftig zu schlucken begannen – der Verdacht lag nahe, dass sie Drogen verschluckt hatten, um Beweise zu vernichten. Die Rettung wurde umgehend verständigt.

Drogen und Bargeld sichergestellt

Beide Tatverdächtigen wurden daraufhin in eine Justizanstalt gebracht, wo ihr Gesundheitszustand überwacht wird und überprüft werden soll, ob tatsächlich Suchtmittel geschluckt wurden. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten rund 1,4 Gramm Kokain, 1,6 Gramm Heroin sowie 215 Euro Bargeld sicher.