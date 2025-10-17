Wienerin ging mit Hund Gassi: Als sie zurückkam, lag ihr Ex im Bett

Als eine 46-Jährige nach einer Gassi-Runde in ihre Wiener Wohnung zurückkam, erlebte sie eine böse Überraschung: Ihr Ex lag betrunken in ihrem Bett. Danach bedrohte er sie.

Eine 46-jährige Frau verließ am Donnerstagvormittag ihre Wohnung im Bezirk Penzing, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Dabei habe sie die Wohnungstür lediglich angelehnt. Als sie zurückkehrte, habe sie feststellen müssen, dass ihr 64-jähriger Ex-Freund alkoholisiert in ihrem Bett gelegen sei. Als die Frau den Mann aufforderte, die Wohnung zu verlassen, soll dieser sie mit dem Umbringen bedroht haben. Die 46-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Ex-Freund zeigte sich nicht geständig

Polizisten der Polizeiinspektion Leyserstraße nahmen den 64-Jährigen vorläufig fest und sprachen gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. In seiner Vernehmung zeigte sich der Mann nicht geständig. Er gab an, seine Ex-Freundin habe ihn in die Wohnung gelassen, da er das Gespräch gesucht habe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend auf freiem Fuß angezeigt.