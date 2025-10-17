Raub am Parkring: Zwei Männer nach Sofortfahndung festgenommen

In der Nacht auf Freitag nahmen Polizisten der Stadtpolizeikommandos Innere Stadt und Landstraße im Zuge einer Sofortfahndung zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren in der U-Bahn-Station Stadtpark fest.

Die beiden stehen im Verdacht, zuvor einen 19-jährigen Mann und dessen 20-jährige Begleiterin auf einer Parkbank am Parkring angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben. Als die Opfer nicht reagierten, soll einer der Tatverdächtigen den 19-Jährigen von hinten in den Würgegriff genommen und die Geldforderung wiederholt haben.

Mutmaßliche Täter waren alkoholisiert

Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter mit rund 15 Euro Bargeld, das im Zuge der Durchsuchung sichergestellt werden konnte. Beide Verdächtige waren laut Polizei zum Tatzeitpunkt offenbar alkoholisiert und befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die Vernehmungen sind im Gange.