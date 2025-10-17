Jetzt fix: Er ist der neue Wiener Erzbischof

„Dass die Ernennung eines neuen Bischofs so lange gedauert hat, hat auch ein bisschen mit mir zu tun. Ich habe nach einigem Zögern jetzt aus ganzem Herzen ‚Ja‘ zu dieser Aufgabe gesagt. Dazu hat mir eine Erkenntnis geholfen, die in den letzten Monaten in mir gereift und stärker geworden ist: Gott braucht mich nicht perfekt, sondern er will mich verfügbar“, so Grünwidl in einem ersten Statement. In einer Videobotschaft auf Youtube reagiert er auch auf die Ernennung.

Schönborn: „Tiefbewegender, freudiger Tag“

In einer ersten Stellungnahme zeigt sich der bisherige Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, glücklich über die Ernennung: „Für mich ist heute ein tiefbewegender und freudiger Tag. Was gibt es für mich Schöneres, als unsere Erzdiözese in guten Händen zu wissen.“ Besonders bewegt habe ihn die „spürbare Freude in der ganzen Diözese über seine Ernennung“. Grünwidl sei würdig, so Schönborn: „Wie schön, dass Papst Leo das nun bekräftigt hat.“