Rapid Wien nimmt Änderung im Trainerteam vor

Am kommenden Sonntag, 19. Oktober 2025, wird der SK Rapid Wien gegen den LASK zu Hause in der Bundesliga antreten. Zuvor haben die Hütteldorfer aber eine Änderung im Trainerteam vermeldet.

Die Kompetenzen dort sollen nämlich neu verteilt werden, weshalb man sich von Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt trennt, so die Grün-Weißen in einer Aussendung. Darauf hätten sich Cheftrainer Peter Stöger und Geschäftsführer Sport Markus Katzer verständigt, heißt es dort weiter.

„Wünsche ihnen für die Zukunft nur das Beste“

„Wir stehen täglich im Austausch mit unserem Cheftrainer und haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das Trainerteam zu verschlanken“, so Katzer. Den beiden, von denen man sich nun trennte, sei die Entscheidung in einem „offenen und ehrlichen Gespräch“ mitgeteilt worden. Und Katzer abschließend: „An dieser Stelle möchte ich mich bei David und Daniel für ihren professionellen Umgang mit der Entscheidung sowie ihren unermüdlichen Einsatz für den SK Rapid bedanken und wünsche ihnen für die weitere Zukunft, sowohl beruflich als auch privat, nur das Beste.“