Ladendiebin erwischt: 19-Jähriger attackiert Verkäuferinnen

In Wien wurde eine 19-jährige Frau festgenommen, nachdem sie in einem Bekleidungsgeschäft beim Ladendiebstahl erwischt und zwei Verkäuferinnen attackiert haben soll.

Eine 19-jährige österreichische Staatsbürgerin steht im Verdacht, am 16. Oktober in einem Bekleidungsgeschäft in Wien Kleidung angezogen und anschließend versucht zu haben, das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Zwei Verkäuferinnen hielten die junge Frau an, woraufhin diese aggressiv reagiert haben soll.

Verkäuferinnen attackiert

Die Tatverdächtige soll einer der beiden Angestellten ins Gesicht geschlagen und der anderen ein Haarbüschel ausgerissen haben. Polizisten der Polizeiinspektion Sibeliusstraße nahmen die 19-Jährige vorläufig fest. Sie befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam.