Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Im Zuge der Aktion wurden insgesamt 105 Organmandate in der Höhe von 4.870 Euro ausgestellt.
Wien
17/10/2025
Polizei

Eine Festnahme und zahlreiche Anzeigen bei Schwerpunktaktion in Wien

Die Polizei Wien führte eine Schwerpunktaktion gegen Verstöße von Rad- und E-Scooter-Fahrern durch. Dabei wurden zahlreiche Strafen verhängt und eine Person festgenommen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Am Donnerstag, 16. Oktober, führte der Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung Wien in Zusammenarbeit mit den Stadtpolizeikommanden eine Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf Übertretungen von Rad- und E-Scooter-Fahrern durch. Im Zuge der Aktion wurden insgesamt 105 Organmandate in der Höhe von 4.870 Euro ausgestellt. Darüber hinaus erfolgten 37 Anzeigen, vorwiegend nach der Straßenverkehrsordnung.

Schwerpunktaktion: Diese Verstöße kamen vor

Die häufigsten Übertretungen betrafen das Missachten des Rotlichts (insgesamt 36 Fälle), das Befahren von Gehsteigen (9 Fälle) sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen (27 Fälle – alle Kfz Lenker). Bei einer Rollentestung wurde bei einem E-Scooter eine Geschwindigkeit von 42 km/h gemessen. Zusätzlich wurde eine Person nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Ziel solcher Schwerpunktaktionen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Ahndung der Verstöße.

