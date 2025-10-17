Eine Festnahme und zahlreiche Anzeigen bei Schwerpunktaktion in Wien

Die Polizei Wien führte eine Schwerpunktaktion gegen Verstöße von Rad- und E-Scooter-Fahrern durch. Dabei wurden zahlreiche Strafen verhängt und eine Person festgenommen.

Am Donnerstag, 16. Oktober, führte der Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung Wien in Zusammenarbeit mit den Stadtpolizeikommanden eine Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf Übertretungen von Rad- und E-Scooter-Fahrern durch. Im Zuge der Aktion wurden insgesamt 105 Organmandate in der Höhe von 4.870 Euro ausgestellt. Darüber hinaus erfolgten 37 Anzeigen, vorwiegend nach der Straßenverkehrsordnung.

Schwerpunktaktion: Diese Verstöße kamen vor

Die häufigsten Übertretungen betrafen das Missachten des Rotlichts (insgesamt 36 Fälle), das Befahren von Gehsteigen (9 Fälle) sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen (27 Fälle – alle Kfz Lenker). Bei einer Rollentestung wurde bei einem E-Scooter eine Geschwindigkeit von 42 km/h gemessen. Zusätzlich wurde eine Person nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Ziel solcher Schwerpunktaktionen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Ahndung der Verstöße.