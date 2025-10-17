Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt Wien bei Tag.
Am Samstag scheint in Wien die Sonne.
Wien
17/10/2025
Prognose

Samstag in Wien: Sonnig mit Temperaturen bis zu 12 Grad

Die Wiener starten mit etwas trübem Wetter in den Tag. Ab Mittag lockert es jedoch auf und die Sonne zeigt sich bei Temperaturen bis zu 12 Grad.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Am Samstag startet der Vormittag in Wien noch mit einigen Restwolken, vereinzelt fallen letzte Regentropfen. Ab Mittag lockert es auf, die Sonne zeigt sich immer öfter, zeitweise ist es sogar wolkenlos. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 12 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: