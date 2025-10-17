Die Wiener starten mit etwas trübem Wetter in den Tag. Ab Mittag lockert es jedoch auf und die Sonne zeigt sich bei Temperaturen bis zu 12 Grad.

Am Samstag startet der Vormittag in Wien noch mit einigen Restwolken, vereinzelt fallen letzte Regentropfen. Ab Mittag lockert es auf, die Sonne zeigt sich immer öfter, zeitweise ist es sogar wolkenlos. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 12 Grad.